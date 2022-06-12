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Dünya Hindistan'da zulüm sürüyor: Alçak Hint polisinden Müslümanlara işkence!
Dünya

Hindistan'da zulüm sürüyor: Alçak Hint polisinden Müslümanlara işkence!

Hindistan'da İktidardaki parti yetkililerinin İslam'ı aşağılaması ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'e yönelik hakaretler üzerine yapılan protestolarda gözaltına alınan Müslüman gençlerin darbedildiği anlar ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 19:33:00 - 2022-06-12 19:36:07

Hindistan'da iktidar partisinin Müslümanlara yönelik tavırları şiddetle sonuçlanıyor.

Uzun süredir Müslümanlara zulmeden Halk Partisi'nden (BJP) 2 yetkili, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret dolu sözler sarf etti.

Bunun üzerine bir grup Müslüman protesto amaçlı bir araya gelerek Uttar Pradeş eyaletinde eylem düzenledi.

Coplarla dövülme anları kamerada

Eylemin ardından gözaltına alınan Müslüman gençlerin polisler tarafından coplarla dövüldüğü anlar da cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Partinin Eyalet Meclisi Üyesi Shalabh Mani Tripathi, Twitter hesabından "İsyancılara hediye iadesi" ifadelerini kullanarak şiddeti meşrulaştıran açıklamalarda bulundu.

9 Müslüman'ı öldüresiye dövdüler

10 Haziran'da eyaletin Saharanpur kentindeki bir karakolda çekilen görüntülerde, 2 polisin 9 Müslüman genci öldüresiye dövdüğü anlar yer aldı.

2 Müslümanı şehit ettiler

Geçtiğimiz günlerde ise Hindistan'ın Carkand eyaletinde düzenlenen protestolarda polisin havaya ateş açması sonucu 2 kişi şehit olmuş, polis şiddetine karşı protestolar da artmıştı.

 

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