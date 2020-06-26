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Aktüel

Hindistan’da yıldırım isabet eden 116 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-26 10:23:13 -
Hindistan’da yıldırım isabet eden 116 kişi öldü

ANKARA (AA) - Hindistan’ın farklı bölgelerinde gök görültülü sağanak sırasında yıldırımların isabet etmesi sonucu 116 kişi yaşamını yitirdi.

India Today gazetesinin haberine göre Bihar eyaleti yerel hükümeti, Bihar eyaletinin farklı bölgelerinde gök gürültülü sağanakla düşen yıldırımlar nedeniyle 92 kişinin öldüğünü, 20 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Ayrıca Uttar Pradesh eyaleti yerel hükümeti, yıldırımların isabeti etmesi sonucu 24 kişi hayatını kaybettiğini, 12 kişi yaralandığını açıkladı. Sağanağın etkisiyle bölgede çok sayıda bina da hasar gördü.

Diğer yandan Başbakan Narendra Modi, ölenlerin ailelerine taziyelerini sundu.

Bihar eyaletinde, Temmuz 2019'da şiddetli yağışlar sırasında düşen yıldırımlar 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. 

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor. Hindistan'da her yıl 2 bin civarı kişi yıldırım çarpmaları sonucu hayatını kaybediyor.



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