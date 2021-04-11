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Dünya Hindistan'da vaka sayısında yeni rekor!
Dünya

Hindistan'da vaka sayısında yeni rekor!

Hindistan’da son 24 saatte 152 bin 879 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Bu sayı ülkede salgının başından beri günlük tespit edilen en yüksek vaka olarak kayıtlara geçti.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 12:26:00 -
Hindistan'da vaka sayısında yeni rekor!

Hindistan'da son 24 saate 152 bin 879 kişide daha koronavirüs tespit edildi. 1 milyar 366 milyonluk nüfusa sahip ülkede, can kaybı 169 bin 305'e yükseldi.

Hindistan, toplam vaka sayısında ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor. Ülkede salgının başından bu yana tespit edilen vaka sayısı 13 milyon 358 bin 805 olarak açıklanırken; bu vakalardan 12 milyon 81 bin 443'ü iyileşti. Ülkede aktif vaka sayısı ise 1 milyon 108 bin 57 olarak duyuruldu.

Ülkede aşılama programı tüm hızıyla devam ediyor. Günlük ortalama 3 milyon 834 bin kişinin aşılandığı ülkede, şu ana kadar 101 milyon 284 bin 282 kişinin aşı olduğu duyuruldu. Ülkede nüfusun yüzde 6.5'ine aşıların ilk dozunun, yüzde 0.9'una ise aşıların ikinci dozunun uygulandığı açıklandı.

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