Hindistan'da turist teknesi alabora oldu! 7 ölü 31 yaralı
Turistleri taşıyan tekne alabora oldu. Teknedeki 7 kişi boğularak hayatını kaybederken, 31 kişinin hala kayıp olduğu açıklandı.15 Eylül 2019 Pazar 15:31
Andra Pradeş eyaletindeki Devipatnam kasabası yakınlarından geçen Godavari Nehri’ndeki turist teknesi alabora oldu.
7 kişi boğularak hayatını kaybederken, 31 kişinin hala kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklandı. Şu ana dek ise 24 kişinin kurtarıldığı duyuruldu.
Yetkililer, yolcu ve mürettebat dahil olmak üzere teknede 62 kişinin bulunduğunu belirtti.
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