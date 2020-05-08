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Aktüel

Hindistan'da tren göçmen işçilere çarptı: 16 ölü

Yeniakit Publisher
2020-05-08 09:52:27 -
Hindistan'da tren göçmen işçilere çarptı: 16 ölü

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için ülke çapında ilan edilen sokağa çıkma yasağı sebebiyle evlerine yürüyerek dönmek zorunda kalan göçmen işçilere, yük trenin çarpması sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi.

Hint basınındaki haberlere göre, yetkililer, evlerine yürümekte olan 20 göçmen işçinin eyaletin Evrengabad şehrinde demir yolu üzerinde bir süreliğine dinlenmek için uyuduğunu belirtti.

Yetkililer, bu sırada gelen yük treninin raylarda uyuyan göçmen işçileri görmesine rağmen duramadığını ve çarpışma sonrası 16 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Polis, göçmen işçilerin, sokağa çıkma yasağı sebebiyle tren seferlerinin olmayacağı gerekçesiyle raylar üzerinde uyumayı tercih ettiğini düşünüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ülkede 25 Mart'tan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle toplu ulaşımın olmaması, göçmen işçileri yollara düşürmüştü.

Hükümet tarafından göçmen işçilerin evlerine dönebilmesi için ayarlanan tren veya otobüs seferlerinin sayısı ise yetersiz kalmıştı.

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