  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hindistan'da "tecrit" uygulaması 2 hafta daha uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-01 17:04:45 -
Hindistan'da "tecrit" uygulaması 2 hafta daha uzatıldı

ANKARA (AA) - Hindistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 25 Mart'tan bu yana uygulanan ve 3 Mayıs'ta sona ermesi planlanan ülke genelindeki "tecrit" uygulamasının 2 hafta daha uzatıldığı bildirildi.

Hindistan İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 4 Mayıs itibarıyla ülke çapındaki tecritin iki hafta daha süreceği belirtildi.

Açıklamada, salgının görece daha az görüldüğü turuncu ve yeşil bölgelerde kısıtlamaların hafifletileceği kaydedildi.

Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 35 bin 43'e yükselirken, salgın nedeniyle 1154 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkedeki bölgeler, salgının yoğunluk durumuna göre "kırmızı", "turuncu" ve "yeşil" gibi kategorilere ayrılmıştı.

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi tarafından 24 Mart'ta ilan edilen ve 25 Mart'tan itibaren uygulanmaya başlanan ülke çapındaki tecrit uygulamasının 3 hafta süreceği belirtilmişti.

Modi, 14 Nisan'da tecritin 3 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı