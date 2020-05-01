Hindistan'da "tecrit" uygulaması 2 hafta daha uzatıldı

ANKARA (AA) - Hindistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 25 Mart'tan bu yana uygulanan ve 3 Mayıs'ta sona ermesi planlanan ülke genelindeki "tecrit" uygulamasının 2 hafta daha uzatıldığı bildirildi.

Hindistan İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 4 Mayıs itibarıyla ülke çapındaki tecritin iki hafta daha süreceği belirtildi.

Açıklamada, salgının görece daha az görüldüğü turuncu ve yeşil bölgelerde kısıtlamaların hafifletileceği kaydedildi.

Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 35 bin 43'e yükselirken, salgın nedeniyle 1154 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkedeki bölgeler, salgının yoğunluk durumuna göre "kırmızı", "turuncu" ve "yeşil" gibi kategorilere ayrılmıştı.

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi tarafından 24 Mart'ta ilan edilen ve 25 Mart'tan itibaren uygulanmaya başlanan ülke çapındaki tecrit uygulamasının 3 hafta süreceği belirtilmişti.

Modi, 14 Nisan'da tecritin 3 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıklamıştı.



