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Dünya

Hindistan'da Sputnik V üretimine başlandı

Hindistan merkezli biyo-teknoloji firması Panacea Biotec'in Rus Sputnik V aşısının üretimine başladığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 01:22:00 -
Hindistan'da Sputnik V üretimine başlandı

India TV News sitesinin haberine göre Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) ile Panacea Biotec firması, Hindistan'da Sputnik V üretimine başladı.

Yılda 100 milyon doz üretileceği belirtilen aşıların ilk partisi, kalite kontrol testleri için aşının geliştirici olan Moskova'daki Gamaleya Araştırma Merkezi'ne gönderilecek.

Kalite kontrol testlerinin ardından Paancea Biotec'in bu yaz tam kapasite üretime geçmesi bekleniyor.

RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, "Panacea Biotec ile yapılan ortak dahilinde Hindistan'da üretimin başlaması, bu ülkeye pandemiyle mücadelede yardım edilmesi açısından önemli bir adım. Sputnik V üretimi, Hint hükümetinin koronavirüs salgınında yaşanan zorlu dönemi geride bırakma çabalarına destek verecek" ifadelerini kullandı.

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