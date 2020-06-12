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Hindistan'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 396 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 956 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 10:35:00 -
Hindistan'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 396 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 956 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.
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Satılık teraslı dubleks daire

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