Hindistan'da şiddetli yağışlar 16 can aldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hindistan'da şiddetli yağışların neden olduğu heyelan, sel ve yıldırım düşmesi nedeniyle 16 kişi öldü.
Hindistan’ın Cammu Keşmir eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı heyelan ve sellerde 11 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin kayıp olduğu bildirildi. Uttarakhand eyaletinde ise yıldırım düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda yolun trafiğe kapatıldığın aktaran yetkililer, Nagaland eyaletindeki sellerde de 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve bazı kişilerin enkaz altında kaldığını belirtti.
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