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Aktüel

Hindistan’da savaş uçağı düştü

Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait Rus yapımı "Mig-29" savaş uçağı, Hindistan’ın Pencap eyaletinde düştü.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 14:55:39 -
Hindistan’da savaş uçağı düştü

Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait Rus yapımı "Mig-29" savaş uçağı, Hindistan’ın Pencap eyaletinde düştü.


Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait Rus yapımı "Mig-29" savaş uçağı, rutin eğitim görevi esnasında uçağın kontrolünün kaybedilmesi sonucu düştüğü açıklandı. Pilotun fırlatma koltuğuyla uçaktan atladığı ve sağ olarak kurtulduğu belirtildi. Hastaneye kaldırılan pilot tedavi altına alındı. Hindistan Hava Kuvvetleri yaptığı açıklamada pilotun teknik bir sorun nedeniyle pilotun uçağın hakimiyetini kaybetmesi sonucu düştüğünü açıkladı.

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