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Aktüel

Hindistan'da savaş uçağı düştü

Yeniakit Publisher
2020-05-08 12:59:03 -
Hindistan'da savaş uçağı düştü

ANKARA (AA) - Hindistan'da Hava Kuvvetlerine ait Rus yapımı "Mig-29" savaş uçağının, Pencap eyaletinde düştüğü ve pilotun fırlatma koltuğuyla uçaktan atladığı bildirildi.

Hindistan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, pilotun teknik bir sorun sebebiyle savaş uçağının kontrolünü sağlayamadığı için uçaktan atlayarak kurtulduğu belirtildi.

Açıklamada, eyaletin Nawanşahar bölgesinde bir araziye düşen "Mig-29" savaş uçağının herhangi bir can kaybına yol açmadığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





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