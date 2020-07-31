  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hindistan'da sahte içkiden 21 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-31 16:43:55 -
Hindistan'da sahte içkiden 21 kişi öldü

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan’ın Pencap eyaletinde sahte içki sebebiyle en az 21 kişinin öldüğü bildirildi.

Emniyet Müdürü Dinkar Gupta, yaptığı açıklamada, son 3 günde eyaletin Amritsar, Gurdaspur ve Tarn Taran bölgelerinde sahte içki tüketen 21 kişinin öldüğünü söyledi.

Eyalet Başbakanı Amarinder Singh, Twitter’dan yaptığı açıklamada, olayın soruşturulmasına dair emir verdiğini belirtti.

Eyalet genelinde kaçak alkol üretim merkezlerinin tespit edilip kapatılması için çalışma başlatıldı.

Geçen sene sahte içkiden Assam eyaletinde 133 ve Uttar Pradeş eyaletinde 80 kişi yaşamını yitirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı