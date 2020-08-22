  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hindistan’da parlamento komitesi tartışmaların ortasındaki Facebook temsilcilerini dinleyecek
Aktüel

Hindistan’da parlamento komitesi tartışmaların ortasındaki Facebook temsilcilerini dinleyecek

Yeniakit Publisher
2020-08-22 00:11:25 -
Hindistan’da parlamento komitesi tartışmaların ortasındaki Facebook temsilcilerini dinleyecek

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan’da iktidar partisiyle bağlantılı kullanıcıların nefret söylemlerini ve şiddeti kışkırtan içeriklerini kaldırmadığına yönelik tartışmaların ortasında yer alan Facebook’un temsilcileri, parlamentonun Bilgi Teknolojisi Komitesince 2 Eylül’de söz konusu iddialara ilişkin soruları yanıtlaması için çağrıldı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin sosyal medya şirketi, Facebook'un Hindistan’da iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) ile bağlantılı kullanıcılar için nefret söylemlerine karşı getirilen kuralları uygulamaktan kaçındığına dair haberi, ülkede tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

NDTV kanalındaki habere göre, muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi’nden Şaşi Taror’un başkanlık ettiği komite, 2 Eylül’de Facebook temsilcilerini vatandaşların haklarının korunması ve sosyal medya platformlarının yanlış kullanılmasının önlenmesine ilişkin soruları yanıtlaması için çağırdı.

INC Genel Sekreteri K.C. Venugopal tarafından 18 Ağustos’ta Facebook’un Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg’e gönderilen mektupta, Facebook’un Hindistan’daki üst düzey yetkililerinin ve onların operasyonlarının soruşturulması talep edilmişti.

Facebook'tan 17 Ağustos’ta yapılan açıklamada, söz konusu tartışmaların ardından Hint medyasına gönderdiği e-postada, nefret söylemlerinin ve şiddeti kışkırtan içeriklerin yasaklandığını, bu politikaların herhangi birinin siyasi pozisyon veya parti ilişkisine bakılmaksızın küresel uygulandığını kaydetmişti.

- "Müslümanlara karşı nefret söylemlerine eylemsizlik"

WSJ’nin 14 Ağustos'taki haberinde, Facebook’un Hindistan’daki Kamu Politikası Direktörü Ankhi Das’ın BJP’li siyasetçilere karşı nefret söylemleri kurallarını uygulamaktan kaçındığı, çalışanlarına, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin partisinden siyasetçilerin söz konusu ihlallerinin cezalandırılmasının şirketin ülkedeki ticari beklentilerine zarar vereceğini söylediği belirtilmişti.

Das’ın, seçimlerle ilgili konularda BJP’ye olumlu yaklaşımda bulunduğu vurgulanan haberde, iktidar partisiyle ilgili yalan haberleri de kaldırttığı öne sürülmüştü.

Nisanda Hintli milyarder iş insanı Mukesh Ambani'nin sahibi olduğu mobil internet şirketi Jio Platforms'a 5,7 milyar dolarlık yatırım yaptığını duyuran Facebook'un en büyük pazarı Hindistan'da, 340 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğalgaz müjdesi sonrası İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Gündem

Doğalgaz müjdesi sonrası İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar dolarlık doğalgaz keşfi yapıldığını duyurması sonrası sosyal medyadan açıklama..
Abdulkadir Selvi’den merakla beklenen ‘müjde’ açıklaması! Bakın ne bulundu
Gündem

Abdulkadir Selvi’den merakla beklenen ‘müjde’ açıklaması! Bakın ne bulundu

Tüm Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın müjde açıklamasını beklerken Abdulkadir Selvi’den dikkat çeken açıklamalar geldi. Abdulkadir Selv..
Bakan Dönmez açıkladı! İki ismi tehdit ettiler
Gündem

Bakan Dönmez açıkladı! İki ismi tehdit ettiler

Karadeniz'de doğalgaz bulunmasının detaylarını anlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sondaj gemilerinde görev yapan 2 Avrup..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı