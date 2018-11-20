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Hindistan'da orduya ait mühimmat deposunda patlama: 6 ölü

Orduya ait bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 6 kişi yaşamını yitirdi.

20 Kasım 2018 Salı 15:13
Hindistan'da orduya ait mühimmat deposunda patlama: 6 ölü

Yerel basındaki haberlere göre, Maharashtra eyaletinin Wardha bölgesinde ülkenin en büyük silah stokunun bulunduğu orduya ait bir depoda patlama yaşandı.

Patlama nedeniyle 6 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı.

Yetkililer, patlamanın eski mühimmatların imha edilmesi sırasında olduğunu bildirdi.

Aynı depoda 2016 yılında da bir patlama meydana gelmiş, 16 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 15:13
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  2. Ordu
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