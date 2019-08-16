Hindistan'da 'nüfusu azaltma' festivali! 1,3 milyar nüfusu bulunan ve bir kaç yıl sonra Çin'i yakalayacak olan Hindistan'ın Uttrakhand eyaletinde gerçekleştirilen 'taş atma festivali' yapıldı. Ölüm veya yaralanmayla sonuçlanacak olan festivalde 100 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Uttarkand eyaletindeki Champawat bölgesinin Devidhura kentinde geleneksel olarak kutlanan, taş atma festivali olarak da bilinen Bagwal Festivali kutlandı. Festival kapsamında iki gruba ayrılan katılımcıların birbirlerini taşlaması sonucu 10 dakika içinde en az 100 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yerel halk yüzlerce kişinin izlediği esnada dökülen insan kanının kutsal olduğuna inanıyor.

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