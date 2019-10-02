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Hindistan'da muson yağmurları bu yıl bin 600'den fazla insanın ölümüne yol açtı

Hindistan'da etkili olan muson yağmurlarında bu yıl bin 600'den fazla kişi öldü.

02 Ekim 2019 Çarşamba 10:39
Hindistan'da muson yağmurları bu yıl bin 600'den fazla insanın ölümüne yol açtı

Hindistan'da hazirandan itibaren etkili olan muson yağmurlarında bin 600'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre, hükümet verileri, ülkede bu yıl, son 25 yılın en şiddetli muson yağışlarının kaydedildiğini ve haziranda başlayan şiddetli yağışların yol açtığı afet ve kazalarda, 29 Eylül itibarıyla ülke genelinde bin 673 kişinin öldüğünü ortaya koydu.

Veriler, genellikle haziran ve eylül arasında süren muson mevsiminde bu yıl 50 yıllık ortalamadan yüzde 10 daha fazla yağış düştüğünü gösterdi.

Muson yağışlarına bağlı 2019'da en fazla ölümün, 371 kişinin hayatını kaybettiği Maharaştra eyaletinde kaydedildiğini belirten yetkililer, ülke genelinde ölümlere en çok aşırı yağış ve seller nedeniyle çöken duvarların ve binaların yol açtığını ifade etti.

Diğer yandan, yetkililer, yağışlardan en çok etkilenen eyaletlerden Uttar Pradeş ve Bihar'da, cuma gününden bu yana şiddetli yağışların yol açtığı sel ve kazalarda ölenlerin sayısının 144'e yükseldiğini belirtti.

Güney Asya'da haziran-eylülde etkili olan muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

 

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 10:39
  1. Hindistan
  2. muson yağmurları
  3. Anadolu Ajansı

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