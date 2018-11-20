Hindistan'da mühimmat deposunda patlama! Ölüler ve yaralılar var

Yerel basındaki haberlere göre, Maharashtra eyaletinin Wardha bölgesinde ülkenin en büyük silah stokunun bulunduğu orduya ait bir depoda patlama yaşandı.

2016 yılında da patlama olmuştu

Patlama nedeniyle 6 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı. Yetkililer, patlamanın eski mühimmatların imha edilmesi sırasında olduğunu bildirdi. Aynı depoda 2016 yılında da bir patlama meydana gelmiş, 16 kişi hayatını kaybetmişti.