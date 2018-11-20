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Hindistan'da mühimmat deposunda patlama! Ölüler ve yaralılar var

Hindistan ordusuna ait bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 6 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı.

20 Kasım 2018 Salı 14:50
Hindistan'da mühimmat deposunda patlama! Ölüler ve yaralılar var

Yerel basındaki haberlere göre, Maharashtra eyaletinin Wardha bölgesinde ülkenin en büyük silah stokunun bulunduğu orduya ait bir depoda patlama yaşandı.

2016 yılında da patlama olmuştu

Patlama nedeniyle 6 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı. Yetkililer, patlamanın eski mühimmatların imha edilmesi sırasında olduğunu bildirdi. Aynı depoda 2016 yılında da bir patlama meydana gelmiş, 16 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 14:50
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