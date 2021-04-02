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Dünya Hindistan'da maske takmayanlara 'ördek yürüyüşü' cezası
Dünya

Hindistan'da maske takmayanlara 'ördek yürüyüşü' cezası

Polisler tarafından ilginç uygulamalarıyla defalarca gündeme gelen Hindistan'da bu sefer de maske takmayanlara 'ördek yürüyüşü' cezası verildi. Görüntülere tepki yağarken cezayı veren polis hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 00:29:00 - 2021-04-02 00:32:57

Hindistan’da bir polis memuru maske takmayan 5 kişiyi cezalandırmak için “ördek yürüyüşü” yaptırdı.

Maske takmayana 'ördek yürüyüşü' cezası

Korona virüs salgını tüm dünyada etkisini devam ettirirken, birçok ülkede maske takmayanlara yönelik ilginç cezalar uygulanmaya devam ediyor. Hindistan'ın Maharaştra eyaletine bağlı Mumbai’de bulunan Marine Drive’da polis maske takmayan 5 kişiye “ördek yürüyüşü” yaptırdı.

Polis fiziksel taciz yapmakla suçlandı

Sosyal medyanın gündemine oturan görüntüler, kullanıcıları ikiye böldü. Bazı kullanıcılar polisin verdiği cezayı esprili ve gerekli bulurken, bazıları ise polisi para cezası kesmek yerine fiziksel olarak taciz etmekle ve sınıf ayrımcılığı yapmakla suçlandı.

Yerel basında yer alan haberlerde ise, maske takmayan şahısların para cezası ödemek yerine ördek yürüyüşü yapmayı polise kendilerinin teklif ettiği iddia edildi.

Soruşturma başlatıldı

Söz konusu polis memuru hakkında gelen tepkiler üzerine soruşturma açıldığı bildirildi.

Hindistan’da Covid-19 nedeni ile bazı bölgelerde gece sokağa çıkma yasağı uygulanırken, ülke genelinde maske takmayanlara toplamda 4 milyon dolardan fazla para cezası kesildiği aktarıldı.

Hindistan’da toplam vaka sayısı 12 milyon 302 bin 92’ye, toplam can kaybı ise 163 bin 428’e ulaştı.

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