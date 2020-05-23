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Hindistan'da Maocu isyancılarla çıkan çatışmada 2 isyancı öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-23 22:23:14 -
Hindistan'da Maocu isyancılarla çıkan çatışmada 2 isyancı öldü

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde Maoucu isyancılarla çıkan çatışmada 2 isyancı öldü.

Times of India'da yer alan habere göre, Sukma bölgesinde güvenlik güçleriyle Maocular arasında çatışma çıktı.

Çıkan çatışmada 2 isyancı öldü.

Ölen isyancılardan birinin başında yaklaşık 6 bin 600 dolar ödül bulunuyordu.

Aynı bölgede, 22 Mart'ta Maocu isyancılarla çıkan çatışmada 17 güvenlik görevlisi öldürülmüştü.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor. Maocu isyancılar, kabile ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda 1999'dan itibaren 8 bini sivil 14 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.

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