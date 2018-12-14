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Hindistan'da maden ocağı çöktü! Çok sayıda kayıp var

Hindistan'ın Meghalaya eyaletindeki şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle maden ocağı çöktü. Göçük altında kalan 13 madenci aranıyor.

14 Aralık 2018 Cuma 19:46
Hindistan'da maden ocağı çöktü! Çok sayıda kayıp var

Hindistan'da sel yüzünden maden ocağı çöktü. Çökme sonucu kaybolan 13 madenci aranıyor.

Hindistan'ın kuzeydoğusunda sel suları nedeniyle kömür madeninin çökmesi sonucu 13 madencinin kaybolduğu bildirildi.

Polis yetkilileri, Meghalaya eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde kömür madeninin bir kısmının çöktüğünü belirterek, 13 madencinin kaybolduğunu kaydetti.

Eyalet yetkilisi Conrad Sangma, yasadışı madencilik faaliyetinin yürütüldüğü kömür madeninin çökmesiyle ilgili soruşturmanın başlatıldığını söyledi.

Bölgede madencilerin bulunması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 19:46
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