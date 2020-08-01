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Aktüel

Hindistan'da limanda vincin devrilmesi sonucu 9 işçi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-01 12:59:59 -
Hindistan'da limanda vincin devrilmesi sonucu 9 işçi öldü

ANKARA (AA) - Hindistan'da ülkenin güneyindeki Andra Pradeş eyaletine bağlı Visakhapatnam kentinde limandaki yük vincinin rüzgardan devrilmesi sonucu 9 işçi hayatını kaybetti.

Visakhapatnam Emniyet Müdürü RK Meena, kamuya ait Hindustan Shipyard Limited şirketinin işlettiği limandaki kazada hayatını kaybeden işçilerden 4'ünün tersaneye bağlı çalıştığını, 5 işçinin ise sözleşmeli olduğununu kaydetti.

Ulusal basında yer alan habere göre, kaza vinçin test yüklemesi sırasında meydana geldi. Kazada, 1 işçi de ağır yaralandı.

Vincin devrilişini kaydeden 8 saniyelik video sosyal medyada yer aldı.

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