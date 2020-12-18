Hindistan'da kutlu bir minare: Kutub Minar

İSLAMABAD (AA) - MUHAMMET NAZIM TAŞCI - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin güneyinde 12. yüzyılın sonlarında yapımına başlanan kutlu minare Kutub Minar (Qutub Minar), ülkedeki Hint-İslam mimarisi eserlerin en güzel örneklerinden biri olmasıyla dikkati çekiyor.

Rengi, üzerindeki işlemeleri, estetik duruşu ve 72,5 metrelik uzunluğuyla yerli ve yabancı misafirlerin sık sık ziyaret ettiği Kutub Minar’ın 800 yıllık tarihi bulunuyor.

Gurlu hükümdarı adına Delhi'yi fetheden Kutbuddin Aybek tarafından, Müslümanların Hindistan'da kazandığı zaferin sembolü olarak 1192 yılında minarenin inşasına başlandı.

Aybek tarafından ilk katı inşa edilen Kutup Minar’a damadı Sultan İltutmuş döneminde 3 kat daha eklendi.

1235'te vefat eden veli Kutbuddin Bahtiyar Kaki’nin minarenin yakınına defnedilmesiyle birlikte yapı, Kutub Minar olarak anılmaya başlandı.

1369'da Firuz Şah Tuğluk zamanında yıldırım düşmesi sonucu hasar gören esere tadilat yapıldığı sırada bir kat daha eklendi.

Günümüzde 5 katlı bir yapıya sahip olan Kutub Minar’ın bu haline kavuşması yaklaşık 200 sene sürdü.

- Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi'nde

Üzerinde Kur'an'ı Kerim'den çeşitli ayetlerin yazılı olduğu yapının erken dönemde inşa edilen ilk 3 katında kırmızı kum taşı kullanımı göze çarparken, daha sonra inşa edilen 4'üncü ve 5'inci katında ise mermer ile birlikte kum taşı kullanımı dikkati çekiyor.

Minarenin bulunduğu alan içerisinde, Kuvvet'ül İslam Cami, Kutbuddin Aybek'in damadı Sultan Şemseddin İltutmuş ile İmam Zamin’in kabirleri, Delhi Sultanlığı hükümdarlarından Alaaddin Halaci tarafından yaptırılan medrese ve Halaci'nin başlatttığı ancak ölümünün ardından tamamlanmayan yarım kalmış bir minare, Alai Kapısı ve 4. yüzyılda inşa edildiğini belirtilen demir bir sütun bulunuyor.

Öte yandan, eserin yapımına öncü olan Kutbuddin Aybek'in mezarı ise bugün Pakistan sınırları içerisindeki Lahor'da yer alıyor.

Minare ve çevresindeki yapılar 1993'te Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alındı. Söz konusu yapılarda Selçuklu, Gazneli ve Gurlu mimarisinin özellikleri göze çarpıyor.

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri doğrultusunda 17 Mart'ta ziyaretlere kapatılan Kutub Minar, 6 Temmuz'da tekrar açıldı.