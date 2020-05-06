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Aktüel

Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 50 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-05-06 20:12:37 -
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 50 bini aştı

ANKARA (AA) - Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 50 bini geçti.

Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 50 bin 545 oldu.

Ülkede son 3 günde vaka sayısı 10 binin üzerinde artış gösterdi.

Salgından en çok etkilenen Maharaştra eyaletinde vaka sayısı 16 bin 758’e yükselirken, eyalet genelinde 617 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’da Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1768’e çıktı.

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