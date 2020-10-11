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Aktüel Hindistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 918 kişi öldü
Aktüel

Hindistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 918 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-11 08:43:16 -
Hindistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 918 kişi öldü

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 918 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 918 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 108 bin 334'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 74 bin 383 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 53 bin 806'ya çıktı.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 6 milyon 77 bin 976 kişi de iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2’nci ülke konumunda bulunuyor.

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