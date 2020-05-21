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Hindistan’da Kovid-19 hastası 115 hamile kadının 112'sinin bebeğinde virüse rastlanmadı

Kovid-19 tespit edilen 3 bebeğin test sonuçları daha sonra negatif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 12:59:37 -
Hindistan’da Kovid-19 hastası 115 hamile kadının 112'sinin bebeğinde virüse rastlanmadı

ANKARA (AA) - Hindistan'nın Maharaştra eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 115 hamile kadının 112'sinin bebeğinde Kovid-19 tespit edilmedi.

BBC'de yer alan habere göre, eyaletin başkenti Mumbai'de Lokmanya Tilak Hastanesinde, Kovid-19 bulaşan kadınlardan 56'sı erkek, 59'u kız olmak üzere 115 bebek dünyaya geldi.

Yetkililer, dünyaya gelen 115 bebekten 3'ünde başlangıçta Kovid-19 tespit edildiğini, daha sonraki testlerde bu üç bebeğin de test sonuçlarının negatif çıktığını belirtti.

Öte yandan, virüs bulaşan iki hamile kadınsa yaşamını yitirdi. Kadınlardan birinin doğum yapamadan öldüğü kaydedildi.

Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 112 bin 442'ye yükselirken, salgından 3 bin 438 kişi öldü.

Salgından en çok etkilenen Maharaştra’da vaka sayısı 39 bin 297’ye yükseldi.

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