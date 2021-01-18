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Dünya Hindistan'da koronavirüs aşısı kampanyasında 447 kişide yan etki görüldü
Dünya

Hindistan'da koronavirüs aşısı kampanyasında 447 kişide yan etki görüldü

Hindistan'da başlatılan koronavirüs aşı kampanyasında Covaxin enjekte edilen 447 kişide yan etki tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 02:50:00 -
Hindistan'da koronavirüs aşısı kampanyasında 447 kişide yan etki görüldü

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede dün başlayan aşı kampanyası çerçevesinde 224 bin 301 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığını açıkladı.

Bu çerçevede 447 kişide yan etki tespit edilirken, bu kişilerden 3'ü hastaneye kaldırıldı. 3 hastadan ikisi 24 saat gözetim altında kaldıktan sonra taburcu edildi, diğer hastanın tedavisi sürüyor.

Hindistan'da hükümet, Covaxin'in 3’üncü faz klinik denemede aşıların etkinliği görülmeden aşı kampanyasına dahil edilmesi nedeniyle eleştiriliyor.

Söz konusu yan etkilerle ilgili AA muhabirine açıklama yapan Küresel Sağlık ve Biyoetik Araştırmacısı Anant Bhan, Hindistan’da yetkililerin Bharat Biotech firmasının geliştirdiği Covaxin aşısının etkinliğine ilişkin verilerin beklenmediğinin altını çizdi.

Bhan, "Onlar (yetkililer) aşıyı salgınla mücadeleye dahil etmeden önce etkinliğine ilişkin verileri bekleyebilirdi." ifadesini kullandı.

Aşıların onaylanma şeklinin de güvenilir bulmadığını belirten Bhan, halkın hala Covaxin aşısının denenmesine ilişkin detayların paylaşılmasını beklediğini, bu durumun da aşı yaptıranları denemelerin bir parçası haline getirdiğini kaydetti.

Ülkede dün Başbakan Narendra Modi'nin katıldığı bir törenle Kovid-19 aşı kampanyası başlatılmıştı.

Hindistan'da, Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen ve ülkede üretilen "AstraZeneca" aşısıyla Bharat Biotech şirketi ve Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi’nin ortak geliştirdiği "Covaxin" aşılarının kullanacağı duyurulmuş, aşılara kısıtlı acil kullanım onayı verilmişti.

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