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Dünya Hindistan'da korkutan olay: CNG'li araç böyle patladı!
Dünya

Hindistan'da korkutan olay: CNG'li araç böyle patladı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki bir istasyonda dolum sırasında CNG'li (sıkıştırılmış doğal gaz) aracın deposunda meydana gelen patlama sonucu 2 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Gujarat eyaletinin Vadodara bölgesindeki Karjan yakınlarında bir istasyonda dolum sırasında CNG'li aracın deposunda patlama meydana geldi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çevredekiler can havliyle kaçıştı. Olayda 2 kişi yaralandı, can kaybı yaşanmamasıyla gacianın eşiğinden dönüldü. Patlamanın şiddetiyle birkaç metre uzaklığa fırlayan metal parçaları, park halindeki iki araca da hasar verdi.

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