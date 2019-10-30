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Dünya

Hindistan'da korkunç olay! 5 kişiyi ezerek öldürdü

Hindistan'ın Assam eyaletinde bir filin, aralarında çocuk, yaşlı ve kadınların bulunduğu 5 kişiyi ezerek öldürdüğü belirtildi.

2019-10-30 15:24:00 -
Hindistan'da korkunç olay! 5 kişiyi ezerek öldürdü

Hint haber ajansı Press Trust of India'daki (PTI) habere göre, yetkililer, eyaletin Goalpora bölgesinde bir filin köylülere saldırdığını ifade etti.

Bölgedeki çeşitli köylerde fil tarafından ezilen bir yaşlı adam, bir çocuk ve üç kadın yaşamını yitirdi, bir çocuk da yaralandı.

Yetkililer, son birkaç yılda eyalet genelinde 50'den fazla kişinin fil saldırılarında hayatını kaybettiğini aktardı.

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