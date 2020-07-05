Hindistan'da isyancılarla çatışma çıktı! Ölüler var

Hindistan'ın Odişa eyaletinde Maocu isyancılarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 4 isyancı öldü.

NDTV kanalında yer alan habere göre, Kandhamal bölgesindeki bir ormanlık alanda güvenlik güçleriyle Maocular arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 4 isyancı öldü.

Güvenlik güçleri isyancılara ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi.

1999'dan bu yana 14 binden fazla insan öldü

Çatisgarh eyaletinde de 22 Mart'ta Maocu isyancılarla çıkan çatışmada 17 güvenlik görevlisi öldürülmüştü.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor. Maocu isyancılar, kabile ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda 1999'dan itibaren 8 bini sivil 14 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.