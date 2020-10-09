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Aktüel Hindistan'da iktidar partisinin yerel liderlerinden Yadav, uğradığı silahlı saldırıda öldü
Aktüel

Hindistan'da iktidar partisinin yerel liderlerinden Yadav, uğradığı silahlı saldırıda öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-09 15:05:22 -
Hindistan'da iktidar partisinin yerel liderlerinden Yadav, uğradığı silahlı saldırıda öldü

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde, iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) yerel liderlerinden Arjun Yadav'ın uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ülke basınındaki habere göre, polis yetkilileri, 46 yaşındaki Yadav'ın, Azamgarh şehrinin Haripur köyünde evine dönerken kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradığını kaydetti.

Yetkililer, hastaneye kaldırılan Yadav'ın kurtarılamadığını ifade etti.

Köye güvenlik ekipleri gönderildi.

Batı Bengal eyaletinde hafta başında BJP'nin yerel liderlerinden Manish Shukla da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.










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