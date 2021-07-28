Hindistan'da iki eyalet savaşın eşiğinde! 4 bin asker harekete geçiyor

Hindistan'ın Assam eyaleti, sınır ihtilafı nedeniyle şiddet olaylarının meydana geldiği Mizoram eyaleti sınırına, 4 bin asker konuşlandırma kararı aldı.

Ülke basınındaki habere göre, Assam eyaleti Başbakanı Himanta Biswa Sarma, sınır ihtilafı nedeniyle şiddetin tırmanışa geçtiği huduta, yeni bir komando birliği göndereceklerini açıkladı.

Sarma, konuyu yüksek mahkemeye taşıyacaklarını ve bölgedeki iddialarından vazgeçmeyeceklerini duyurdu.

Bölgedeki şiddet sarmalında, 26 Temmuz'da iki eyalet sınırından patlak veren olaylarda 60'dan fazla kişi yaralanmış, Assam eyaletinden 6 polis de hayatını kaybetmişti.

Assam ve Mizoram arasındaki gerginlik

Mizoram, 1972'ye kadar Assam eyaletine bağlıyken 1986'da eyalet oldu.

Yeni Delhi yönetiminin taraflar arasında 1980'lerin başından beri süregelen sınır ihtilafının çözümü için 1994'ten bu yana yürüttüğü barış görüşmeleri ise sonuçsuz kaldı.

Assam ve Mizoram eyaletleri arasındaki gerginlik, haziran sonunda Assam polisinin komşu eyaleti sınır ihlali yapmakla suçlayarak Aitlanghnar bölgesinin kontrolünü ele almasının ardından tırmanışa geçti.

İhtilaflı bölgede haziran sonundan bu yana taraflar arasında belirli aralıklarla gerginlikler yaşanırken bu durum eyalet başbakanlarının karşılıklı Twitter paylaşımlarıyla şiddetlendi.

Assam eyalet polisi, 25 Temmuz'da sınır bölgesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından 8 çiftçi kulübesinin ateşe verilmesinin ardından şiddet dalgasının yeniden alevlendiğini iddia etti.

Polis, Cachar'da Mizoram tarafından fırlatılan taşlar, sopa ve demir çubukla yapılan saldırılarda da çok sayıda polisin yaralandığını bildirdi.