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Aktüel Hindistan’da hidroelektrik santralinde yangın: 9 ölü
Aktüel

Hindistan’da hidroelektrik santralinde yangın: 9 ölü

Yeniakit Publisher
2020-08-21 17:13:25 -
Hindistan’da hidroelektrik santralinde yangın: 9 ölü

HAYDARABAD (AA) - Hindistan’ın Telangana eyaletinde bir hidroelektrik santralinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

NDTV kanalındaki habere göre, Srisailam şehrindeki hidroelektrik santralinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yetkililer, çıkan yangında 9 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Santralde 30 çalışanın bulunduğunu bildiren yetkililer, 6 kişinin arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldığını, 15 kişinin ise kendi imkanlarıyla santralden çıktığını kaydetti.

Yangının elektrik kontağındaki kısa devre sebebiyle çıkmış olabileceği belirtiliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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