Hindistan'da Hazreti Muhammed için toplanan Müslümanlara ateş açıldı: 2 şehit!

Hindistan'da iktidardaki BJP'nin sözcüsü Nupur Sharma ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli ifadelerinin ardından Müslümanlar, dün Cuma namazı sonrası sokaklara akın etti.

Bir çok şehirde düzenlenen kitlesel eylemlerde Hint polisi ve çeteler, Müslümanlara saldırdı.

Ranchi'de binlerce Müslümanın katıldığı protestolarda polisin ateş açması sonrasında en az 2 Müslüman şehit oldu, birçok kişi yaralandı. Hindu çeteler de Müslümanlara saldırarak onları darp etti.

Şehit olan Müslümanların Islamnagar Mudassir ve Christia Nagar Sahili olduğu açıklandı.

Islamnagar Mudassir isimli çocuğun 15 yaşında olduğu ve Cuma namazı sonrası Hazreti Muhammed'e destek eylemlerine katıldığı, önce Hindu çeteler tarafından taşlandığı, ardından polisin ateş açması sonucu kafasına isabet eden kurşunla şehit olduğu belirtildi.

Christia Nagar Sahili'nin açılan ateş sonucu ağır yaralandığı, sonrasında şehit olduğu ifade edildi.

Ayrıca Uttar Pradesh'in çeşitli bölgelerinden en az 109 Müslüman, Hazreti Muhammed için düzenlenen protestolara katıldıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Hint polisinin Müslümanlara ateş açma anı kameralara yansıdı

Öte yandan, Hint polisinin Müslümanları hedef gözeterek ateş açma anları amatör kameralara yansıdı. Görüntülerde bir polisin uzun namlulu silah, diğer polisin de tabanca ile protestolara katılan Müslümanlara doğru ateş açtığı görülüyor.

Bir başka görüntüde ise Müslüman bir genci yakalayan Hint polisi, genci sopalarla darp ediyor.

Hindistan'daki İslami siyasi partiler ve STK'lar başta olmak üzere Müslümanlar, polisin ve çetelerin saldırılarına tepki göstererek yaşananların bir devlet cinayeti olduğunu ifade etti. Müslümanlar, sorumluların apaçık ortada olduğuna dikkat çekerek hukuk karşısına çıkarılmasını istedi. (İLKHA)