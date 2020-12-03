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Dünya Hindistan'da havalimanında zor anlar! Yolcu uçağını istila ettiler
Dünya

Hindistan'da havalimanında zor anlar! Yolcu uçağını istila ettiler

Hindistan’ın Kolkata Havalimanı'nda park halindeki bir uçağı yuva olarak seçen arılar havalimanında zor anlar yaşanmasına sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 18:11:00 -

Hindistan’ın Kolkata Havalimanı'nda park halindeki bir uçağı yuva olarak seçen arılar havalimanında zor anlar yaşanmasına sebep oldu.

Park halindeki Vistara Havayollarına ait Airbus A320 tipi bir yolcu uçağının sağ ön yolcu kapısını bulunduğu alanı kaplayan binlerce bal arısı havalimanı itfaiye ekiplerince su sıkılarak dağıtıldı. Pazartesi günü yaşanan olay anına ait görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı. Geçen yılda benzeri bir olay yaşanmış, Air India'ya ait uçağın sol kokpit camını kaplayan arılar uçağın gecikmeye girmesine neden olmuştu.

Öte yandan havacılık uzmanları, gövdesinde arı ve benzeri böcek sürüsü tespit edilen uçakların gerekli kontroller yapılmadan kalkışına izin verilmediğine dikkat çekti.Uzmanlar, ise arıları uçakların hızını ölçen 'Pitot Tüpü'ne girerek arızaya neden olabileceğini vurguladı.

9 Şubat 1996'da Dominik Cumhuriyeti'nden kalktıktan sonra düşen Birgen Air'e ait B757 tipi uçağın 'sıvacı eşek arısı' ile pilotların aldığı bir dizi yanlış karar nedeni ile düştüğü National Geografic isimli belgesel kanalında yayınlanan 'kaza raporu'nda açıklanmıştı.

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