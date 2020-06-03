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Aktüel

Hindistan’da havalimanına iniş yapan kargo uçağı pistten çıktı

Hindistan’ın Mumbai Havalimanı’na iniş yapan bir kargo uçağı, yağışlı havada iniş yaptığı pistte duramayarak pist alanına çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 20:21:22 -
Hindistan’da havalimanına iniş yapan kargo uçağı pistten çıktı

Hindistan’ın Mumbai Havalimanı’na iniş yapan bir kargo uçağı, yağışlı havada iniş yaptığı pistte duramayarak pist alanına çıktı.


Hindistan’da Nisarga Kasırgası, ülkenin batı kıyılarına ulaştı. Maharashtra eyaletinde etkili olan kasırga, şiddetli yağışlara yol açtı. Bengaluru’dan havalanan MD-11 tipi kargo uçağı, Mumbai Havalimanı’na iniş yapmasının ardından şiddetli yağış nedeniyle kayganlaşan pistte duramadı. Uçak bir süre pistte kayarak pist dışındaki alana çıktı. Yetkililer, yağmur havanın pisti kayganlaştırdığını belirterek uçağın hafif hasar aldığını ifade etti. Yaşanan olayda kimse yaralanmazken pistin bir süre uçuşlara kapatıldığı belirtildi.

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