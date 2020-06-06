Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 887 oldu

ANKARA (AA) - Hindistan'da son 24 saatte 9 bin 887 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 294 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı sayısı 6 bin 650'ye ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 9 bin 887 vaka kayda geçerken bununla günlük vaka artışında yeni bir rekor yaşandı. Toplam vaka sayısı 237 bin 754'e çıktı.



Hindistan'da bugüne kadar 114 bin 73 kişi iyileşti.



- Bangladeş'te 2 bin 635 yeni vaka

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkedeki toplam vaka sayısı, son 24 saatte 2 bin 635 artarak 63 bin 26'ya yükseldi.



Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 35 kişinin yaşamını yitirdiği ülkedeki toplam can kaybı sayısı ise 846'ya çıktı.



Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 13 bin 325 oldu.











