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Yerel Hindistan'da facia! 3 ölü, çok sayıda yaralı var
Yerel

Hindistan'da facia! 3 ölü, çok sayıda yaralı var

Hindistan'da yolcu teknesi battı. Yaşanan faciada 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi kayboldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 16:13:00 -
Hindistan'da facia! 3 ölü, çok sayıda yaralı var

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde yolcu teknesi battı.

Kazada 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi ise kayboldu.

Polis Yamuna Nehri'nde kaybolan 17 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirirken, kaybolanları canlı bulma ihtimallerinin düşük olduğunu söyledi.

Polis Sözcüsü Prashant Kumar, kazada 15 yolcunun kurtarıldığını söyleyerek, "Güvenlik güçleri, dalgıç ve eyalet afet yardım gücü tarafından yürütülen kurtarma operasyonunda 2 kadın ve 1 çocuk cesedi bulundu. Bölgede çalışmalar devam ediyor" dedi.

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