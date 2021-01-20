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Dünya Hindistan’da facia: 15 ölü
Dünya

Hindistan’da facia: 15 ölü

Hindistan’ın Gujarat eyaletinin Surat kentinde şeker kamışı yüklü traktörle kamyon çarpıştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 16:55:00 -
Hindistan’da facia: 15 ölü

Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü, kaldırıma çıkarak burada uyuyan 15 göçmen işçiyi ezerek öldürdü.

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