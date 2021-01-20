Hindistan’da facia: 15 ölü
Hindistan’ın Gujarat eyaletinin Surat kentinde şeker kamışı yüklü traktörle kamyon çarpıştı.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü, kaldırıma çıkarak burada uyuyan 15 göçmen işçiyi ezerek öldürdü.
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Hindistan’ın Gujarat eyaletinin Surat kentinde şeker kamışı yüklü traktörle kamyon çarpıştı.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü, kaldırıma çıkarak burada uyuyan 15 göçmen işçiyi ezerek öldürdü.
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