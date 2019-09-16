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Hindistan'da dil tartışması sürüyor

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah'ın, Hint ulusunun ortak dilinin Hintçe olduğuna ilişkin açıklamasının ardından ülkedeki çeşitli parti ve liderlerden tepki gelmeye devam ediyor - Tamil Nadu eyaletinin partilerinden DMK, "Hintçe dayatması" olarak nitelediği Shah'ın açıklamasının ardından eyalet genelinde gösteri düzenleme kararı aldı- İktidardaki BJP Karnataka eyaleti Başbakanı B.S. Yediyurappa:- "Ülkemizdeki tüm resmi diller eşit. Karnataka söz konusu olduğunda Kannada anadildir"- Eski Hindistan Ulusal Kongresi lideri Rahul Gandhi:- "Hindistan'ın çok dilliliği onun zayıflığı değildir"

16 Eylül 2019 Pazartesi 23:53
Hindistan'da dil tartışması sürüyor

ANKARA (AA) - Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah'ın, Hint ulusunun ortak dilinin Hintçe olduğuna ilişkin açıklamasının ardından tepkiler gelmeye devam ediyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Tamil Nadu eyaletinin partilerinden Dravida Munnetra Kazhagam (DMK), "Hintçe dayatması" olarak nitelediği Shah'ın açıklamasının ardından 20 Eylül'de eyalet genelinde gösteri düzenleme kararı aldı.

DMK lideri M.K. Stalin, merkezi hükümetin "Hintçe dayatması"ndan vazgeçmesi gerektiğini belirterek, hükümete, ülkeyi ileriye taşıyacak faydalı faaliyetlerde bulunma çağrısı yaptı.

İktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) Karnataka eyaleti Başbakanı B.S. Yediyurappa, ülkedeki tüm dillerin eşit olduğunun altını çizerek, Karnataka eyaletinin anadilinin Kannada olduğunu ve bundan asla taviz verilmeyeceğini kaydetti.

Muhalefetteki eski Hindistan Ulusal Kongresi (INC) lideri Rahul Gandhi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ülkede tanınan 23 dili sıralayarak, "Hindistan'ın çok dilliliği onun zayıflığı değildir." ifadesini kullandı.

Sinema oyuncusu ve Makkal Needhi Maiam Partisinin (MNM) lideri Kamal Hasaan, Twitter'dan paylaştığı videoda, Hindistan'ın, ülkedeki tüm halkların dillerini ve kültürlerini korunacağına ilişkin söz verdiği için bir cumhuriyet olduğunu belirtti.

Hiçbir şah, sultan veya samratın (imparator) bu taahhütten birden bire vazgeçemeyeceğinin altını çizen Hasaan, anadillerinin her zaman Tamil olacağını vurguladı.

- Ortak dil tartışması

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, iki gün önce Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hint ulusunun ortak dilinin Hintçe olduğunu belirterek, "Küresel olarak Hindistan'ın kimliğine işaret eden ortak bir dile sahip olması gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

Ülkenin, İngilizceyle beraber resmi dili Hintçenin önemine vurgu yapan Shah, "Ülkeyi birlik içerisinde birbirine bağlayabilecek bir dil varsa, bu dil Hindistan'da en çok konuşulan ve anlaşılan Hintçedir." görüşünü paylaşmıştı.

Amit Shah'ın açıklamalarına ülkenin çeşitli parti ve liderlerinden tepki gelmişti.

INC, Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkedeki dil çeşitliliğinin zenginlik olduğunu, iktidardaki BJP'nin ideolojisinin Hindistan'ı tehdit ettiğini belirterek, "Hindistan sizin ideolojinizin tehdidi altında, dillerin değil." ifadesine yer verilmişti.

Tüm Hindistan Müslüman Meclisi Birliği Başkanı (AIMIM) ve Haydarabad Milletvekili Asaduddin Owaisi, Hintçenin her Hint'in ana dili olmadığını anımsatarak, ülkenin, Hintçeden, Hindu'dan ve Hindutva'dan (Hindu milliyetçiliği) daha büyük olduğunu kaydetmişti.

DMK ise "ulusal bütünlüğü ihlal" edeceği gerekçesiyle Shah'tan açıklamalarını geri çekmesini istemişti.

Hindistan anayasasında 22 farklı dil tanınmış olsa da resmi yazışmalarda İngilizce ve Hintçe kullanılıyor. Ülkede Urduca, Marati, Malayalam, Tamil, Bengali, Telugu, Kannada, Kaşmiri, Gujarati, Punjabi ve Assamca kullanılan başlıca diller arasında yer alıyor.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 23:53
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  3. Hindistan
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