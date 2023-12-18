  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hindistan'da deprem!
Gündem

Hindistan'da deprem!

Yeniakit Publisher
2023-12-18 14:23:00 -
Hindistan'da deprem!

Hindistan'ın kuzeyinde bulunan Ladakh bölgesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 5,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Ladakh'ın Padum bölgesinin 30 kilometre güneybatısı olduğunu bildirdi.

Yerin 36,3 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Diğer yandan Hindistan Ulusal Sismoloji Merkezi (NCS) depremin büyüklüğünü 5,5 olarak açıklarken, depremin merkez üssünü Ladakh sınırları içerisinde yer alan Kargil olduğunu duyurdu.

Bu sistem hayat kurtarıyor! Google Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl ayarlanır? Tamamen ücretsiz!
Bu sistem hayat kurtarıyor! Google Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl ayarlanır? Tamamen ücretsiz!

Yaşam

Bu sistem hayat kurtarıyor! Google Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl ayarlanır? Tamamen ücretsiz!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Marmara'daki son depremler büyük Marmara depreminin habercisi mi? Kandilli'den kritik uyarı!
Marmara'daki son depremler büyük Marmara depreminin habercisi mi? Kandilli'den kritik uyarı!

Aktüel

Marmara'daki son depremler büyük Marmara depreminin habercisi mi? Kandilli'den kritik uyarı!

Hazırlıklı olun! Japon deprem uzmanı net konuştu: Beklenen deprem geliyor! O bölge için uyarı geldi: Zemin çok kötü! Özellikle…
Hazırlıklı olun! Japon deprem uzmanı net konuştu: Beklenen deprem geliyor! O bölge için uyarı geldi: Zemin çok kötü! Özellikle…

Gündem

Hazırlıklı olun! Japon deprem uzmanı net konuştu: Beklenen deprem geliyor! O bölge için uyarı geldi: Zemin çok kötü! Özellikle…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23