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Aktüel Hindistan'da bugün açılan Meclis'te en az 25 milletvekilinde Kovid-19'a rastlandı
Aktüel

Hindistan'da bugün açılan Meclis'te en az 25 milletvekilinde Kovid-19'a rastlandı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 20:00:56 -
Hindistan'da bugün açılan Meclis'te en az 25 milletvekilinde Kovid-19'a rastlandı

YENİ DELHİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artışın dikkat çektiği Hindistan'da 5 aylık aranın ardından bugün açılan Meclis'te en az 25 milletvekilinde Kovid-19 tespit edildi.

Vaka sayılarındaki artışın yanı sıra eylül başından bu yana salgına bağlı ölü sayısının günlük 1000'in altına düşmediği Hindistan'da Meclis 5 aylık aranın ardından yeniden faaliyete geçti.

Ülke basınındaki habere göre, Meclis'in çalışmalarına başlamasıyla yapılan zorunlu testte en az 25 milletvekilinde Kovid-19'a rastlandı.

Alınan Kovid-19 tedbirleri kapsamında milletvekillerinin maske takması, hijyen kurallarına dikkat etmesi, sosyal mesafeye uygun şekilde ayarlanmış koltuklarda oturması ve toplantıların kısa tutulması gerektiği açıklanmıştı.

Ülkede, yayılma hızında dramatik bir artış görülen Kovid-19 salgınında son 10 günde vaka sayısı günlük 90 binin üzerinde seyrediyor.

Hindistan'da salgında son 24 saatte 1136 kişi hayatını kaybederken Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 79 bin 722'ye yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, ABD'nin ardından dünyada en fazla vaka görülen 2'nci ülke konumunda bulunuyor.

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