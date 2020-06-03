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Aktüel

Hindistan'da bir fabrikada kazan patladı: 8 ölü, 40 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 20:35:46 -
Hindistan'da bir fabrikada kazan patladı: 8 ölü, 40 yaralı

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Gucerat eyaletinde, bir sanayi sitesindeki kimya fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

NDTV kanalında yer alan habere göre, polis yetkilileri, eyaletin Dahej bölgesinde bir kimya fabrikasındaki kazanın patladığını bildirdi.

İlk belirlemelere göre patlamada 8 çalışanın hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, yaralı 40 çalışanın hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, patlama bölgesinden siyah dumanların yükseldiği gözlemlendi.

Öte yandan, sanayi sitesine yakın 2 köydeki vatandaşlar da tahliye edildi.

7 Mayıs'ta Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletindeki Visakhapatnam şehrinde bir sanayi tesisinden kimyasal gaz sızması sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetmiş, 1000'in üzerinde kişi ise hastalanmıştı.

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