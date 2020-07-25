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Aktüel

Hindistan'da 100 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi

Yeniakit Publisher
2020-07-25 16:16:25 -
Hindistan'da 100 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Bellary bölgesinde yaşayan 100 yaşındaki bir kadın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını yenmeyi başardı.

NDTV kanalının haberine göre, geçen hafta yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan asırlık kadın iyileşti.

Yaşlı kadın yaptığı açıklamada, "Doktorlar beni iyi tedavi etti. Düzenli yemeğin yanı sıra her gün bir elma verdiler. Doktorlar ilaç verdi, iğne yaptı ve şimdi sağlıklıyım. Kovid-19 nezle gibi bir şey." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, kadının bir bankada çalışan oğluna 3 Temmuz'da, kadına ise 16 Temmuz'da yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Yetkililer, asırlık kadına 22 Temmuz'da yapılan Kovid-19 testinin negatif çıktığını kaydetti.

100 yaşındaki kadının Kovid-19'a yakalanan oğlu, gelini ve torunu da evde tedavi edildi.

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