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Kadın - Aile Hindistancevizi yağı ve limon ile saçınız artık hiç beyazlamayacak! Tek turda katkısı yok artık dedirtecek
Kadın - Aile

Hindistancevizi yağı ve limon ile saçınız artık hiç beyazlamayacak! Tek turda katkısı yok artık dedirtecek

Yeniakit Publisher
2024-03-06 17:33:00 - 2024-03-06 17:57:55
Hindistancevizi yağı ve limon ile saçınız artık hiç beyazlamayacak! Tek turda katkısı yok artık dedirtecek

Yaşlanmanın ilk belirtilerinden biri de saçlarımızın beyazlamaya başlamasıdır. Genellikle erkekler bunu olgunluk olarak görerek çok da umursamazken, kadınların korkulu rüyasıdır.

Saç beyazlaması yaş sebepli olabildiği gibi aynı zamanda çeşitli sağlık sorunlarından da kaynaklanabiliyor. Bunlardan bazıları; vitamin eksikliği, stres, sigara bağımlılığı, tiroit hormon bozukluğu olarak karşımıza çıkıyor.

Saç beyazlamasının önüne geçmek için ilk yapmamız gereken şeylerden biri beslenmemize dikkat etmektir. Yediklerimizin yanında saçımıza uygulayabileceğimiz kozmetik maskeler yerine tamamen doğal ürünlerle çözüm bulmak harika olmaz mıydı? İşte çözüm!

Limon ve Hindistancevizi Yağı Mucizesi

Malzemeler

  • 3 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu
  • Hindistancevizi Yağı (saçınızın uzunluğuna göre miktarı arttırıp azaltabilirsiniz.)

Hazırlanışı

Malzemeleri bir kâseye alın ve homojen bir macun oluşturun. Saçınıza direkt olarak masaj yaparak uygulayın. 1 saat boyunca kurumaya bırakın ve ılık suyla durulayın. Haftada bir uygulamanız yeterli olacaktır.
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Hindistancevizi yağı saçınızı derinlemesine besleyecek ve rengini kaybetmiş saç tellerinize tekrar canlılık kazandıracaktır. Limon suyu ise içeriğindeki B ve C vitaminleriyle saçınızın daha hızlı uzamasına yardımcı olacaktır.

 

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