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Kadın - Aile Hindistancevizi yağı ve limon ile saçınız artık hiç beyazlamayacak
Kadın - Aile

Hindistancevizi yağı ve limon ile saçınız artık hiç beyazlamayacak

Yaşlılık dışında hormon dengesizliği, hipertirodizm, kötü beslenme, besin eksikliği, kurutma makinesi, boya ve kimyasallar gibi birçok sebepten de saçlar beyazlayabilir. Bu kimyasallar saçları yıpratır, kuru ve mat görünüme sahip olmasına neden olur. Limonlu bu karışım sayesinde saçınız artık hiç beyazlamayacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 22:48:00 - 2022-03-03 22:51:15
Hindistancevizi yağı ve limon ile saçınız artık hiç beyazlamayacak

Hem gençlerin hem de yaşlıların ortak problemi haline gelen beyaz saçları, ev yapımı kolay malzemelerle doğal haline dönüştürün

Beyaz saçı doğal rengine çeviren ev yapımı maske

Malzemeler

  • 3 yemek kaşığı limon suyu
  • Hindistan cevizi yağı

Hindistancevizi yağı ve limon maske nasıl yapılır?

Limon suyu ile yağı iyice karıştırın. Saçınızın uzunluğuna göre hindistan cevizi yağın miktarını arttırın. Saçınıza sürüp masaj yapın. 1 saat sonra durulayıp şampuanlayın. Haftada 1 kez uygulayın.

Kepekleri yok etmek için de karışıma hint yağı ile ılık su ilave edebilirsiniz.

Aspirin limon karbonat maskesi: Cilt lekeleri, sivilce, kırışıklığa son!
Aspirin limon karbonat maskesi: Cilt lekeleri, sivilce, kırışıklığa son!

Kadın - Aile

Aspirin limon karbonat maskesi: Cilt lekeleri, sivilce, kırışıklığa son!

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