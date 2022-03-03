Hindistancevizi yağı ve limon ile saçınız artık hiç beyazlamayacak

Yaşlılık dışında hormon dengesizliği, hipertirodizm, kötü beslenme, besin eksikliği, kurutma makinesi, boya ve kimyasallar gibi birçok sebepten de saçlar beyazlayabilir. Bu kimyasallar saçları yıpratır, kuru ve mat görünüme sahip olmasına neden olur. Limonlu bu karışım sayesinde saçınız artık hiç beyazlamayacak.