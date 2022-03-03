Hindistancevizi yağı ve limon ile saçınız artık hiç beyazlamayacak
Yaşlılık dışında hormon dengesizliği, hipertirodizm, kötü beslenme, besin eksikliği, kurutma makinesi, boya ve kimyasallar gibi birçok sebepten de saçlar beyazlayabilir. Bu kimyasallar saçları yıpratır, kuru ve mat görünüme sahip olmasına neden olur. Limonlu bu karışım sayesinde saçınız artık hiç beyazlamayacak.
Hem gençlerin hem de yaşlıların ortak problemi haline gelen beyaz saçları, ev yapımı kolay malzemelerle doğal haline dönüştürün
Beyaz saçı doğal rengine çeviren ev yapımı maske
Malzemeler
- 3 yemek kaşığı limon suyu
- Hindistan cevizi yağı
Hindistancevizi yağı ve limon maske nasıl yapılır?
Limon suyu ile yağı iyice karıştırın. Saçınızın uzunluğuna göre hindistan cevizi yağın miktarını arttırın. Saçınıza sürüp masaj yapın. 1 saat sonra durulayıp şampuanlayın. Haftada 1 kez uygulayın.
Kepekleri yok etmek için de karışıma hint yağı ile ılık su ilave edebilirsiniz.