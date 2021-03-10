Hindistan'a sığınan Myanmarlı polislerden itiraf! ‘Öldürme talimatı aldık’

Myanmar'da göstericilere ateş etmemek için kaçarak Hindistan'a sığınan polis memurları, kendilerine, 'eylemcilere ölünceye kadar ateş açmaları' emri verildiğini söyledi.

Askeri darbe ile 1 Şubat'ta yönetime el konulan Myanmar'da demokrasi yanlısı göstericilere ateş etmemek için kaçarak Hindistan'a sığınan polis memurları, kendilerine, 'eylemcilere ölünceye kadar ateş açmaları' emri verildiğini söyledi.

Tha Peng isimli polis memuru, 27 Şubat'ta Myanmar'ın Khampat kasabasında hafif makineli tüfekle protestoculara ateş etme emri verildiğini ancak bu emri reddettiğini dile getirdi.

"Ertesi gün, bir amir ateş edip etmeyeceğimi sormak için beni aradı" diyen 27 yaşındaki memur, yine reddettiğini ve sonra görevinden istifa ettiğini aktardı.

Evini ve ailesini Khampat'ta bırakıp 1 Mart'ta ülkeden kaçarak Hindistan'ın Mizoram eyaletine doğru yola çıkan eski polis, üç gün boyunca yol yürüdüğünü ve tanınmamak için genellikle geceleri hareket ettiğini ifade etti.

Adının bir kısmını Reuters ile paylaşan Tha Peng, "Başka seçeneğim yoktu." diyor.

Tha Peng, kendisi ile birlikte altı meslektaşının 27 Şubat'ın ismini vermek istemediği üst düzey bir amirin 'vur' emrine karşı geldiklerini söyledi.

Mynamar'da askeri darbeye karşı sivil direniş sürerken güvenlik güçlerinin müdahaleleri sırasında can kayıpları artmaya devam ediyor. Son bir buçuk aydır devam eden barışçıl eylemlerde en az 60 sivil yaşamını yitirdi, iki bine yakın kişi de gözaltına alındı.

Hindistan'ın Mizoram eyaletine sığınan diğer polis memurlarının verdiği beyanlar da birbirinin benzeri.

Sığınmacı polisler, halka ateş etmemek için görevi bırakıp ülkeden kaçtıklarını dile getiriyor.

Myanmarlı polisler, Mizoram emniyet yetkililerine verdikleri ortak beyanda, "Sivil itaatsizlik eylemleri artıyor ve darbe karşıtları tarafından farklı yerlerde protestolar düzenlenmeye devam ediyor. Bize de bu sırada göstericilere ateş etmemiz talimatı verildi." açıklamasında bulundular.

Ayrıca Myanmarlı sığınmacı polisler, "Böylesi bir durumda, barışçıl göstericiler olan kendi halkımıza ateş edecek cesaretimiz yok." ifadesini kullandılar.

"Protestoculara ölünceye kadar ateş edin"

Hindistanlı üst düzey bir yetkiliye göre, çoğu polis ve aileleri olmak üzere yaklaşık 100 kişi, protestoların başlamasının ardından Myanmar sınırını geçerek Hindistan'a girdi. İki komşu ülke arasında sıkı olmayan giriş çıkış uygulaması var.

Bundan 9 yıl önce teşkilata katıldığının altını çizen Tha Peng, polis kurallarına göre protestocuların ya plastik mermi ile durdurulması veya dizlerinin altından vurulması gerektiğini söylüyor.

Ancak buna rağmen üstleri tarafından protestoculara, "ölünceye kadar ateş etme" talimatı verildiğini dile getirdi.

Mandalay kentinde polis memuru olarak görev yaptığını belirten Ngun Hlei isimli şahıs, kendisinin de ateş etme emri aldığını söylüyor. 23 yaşındaki bu polis memuru adının sadece bir kısmını verdi.

Tha Peng ve Ngun Hlei, polisin "Tatmadaw" olarak bilinen Myanmar ordusunun emriyle hareket ettiğine inandıklarını belirtiyor.

Myanmar'ın kuzeybatısındaki dağlık Falam kasabasında Myanmar emniyetinde polis memuru olarak çalışan yirmi dört yaşındaki Dal isimli kadın, gözaltına alınan kişilerin listeleri dahil ağırlıklı olarak idari işlerle ilgileniyormuş.

Darbenin ardından protestoların artmasıyla, kadın eylemcileri yakalama talimatı verilmiş ama kendisi bu emri reddetmiş. Askeri darbeye karşı çıktığı ve sivil itaatsizlik eylemlerine destek verdiği için hapse atılmaktan korkmuş ve o da erkek meslektaşları gibi ülkesinden kaçarak Hindistan'a sığınmış.

"Polis, gösterilere destek veriyor ama onları birleştirici lider yok"

Ülkeden kaçan polisler, Myanmar emniyet teşkilatı içerisindeki ezici çoğunluğun, sivillerin eylemlerine destek verdiğini öne sürüyor.

Eşi ve altı aylık iki kızını geride bırakan Tha Peng, "Emniyet teşkilatının yüzde doksanı protestocuları destekliyor lakin onları birleştirecek bir lider yok." diyor.

Geçtiğimiz günlerde Myanmarlı emniyet yetkilisi Saw Htun Win, Hindistan'ın sınır kenti Champhai'deki komiser yardımcısı Maria C.T.'ye bir mektup yazarak, 'iki ülkenin dostane ilişkilerinin devamı için' bu ülkeye sığınan sekiz polisin iade edilmesini istedi.

Mizoram eyalet Başbakanı Zoramthanga ise Myanmar’dan kaçanlara geçici barınak sağlayacaklarını ancak geri iade kararı yetkisinin federal hükümette olduğunu söyledi.

Ailesini özlemesine rağmen ülkesine dönmekten korktuğunu söyleyen Tha Peng, Myanmar'ın kıvrımlı dağlarına nazır evin birinci katında, oturduğu yerden, "Geri dönmek istemiyorum." diyor.

Kaynak: Euronews