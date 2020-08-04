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Dünya

Hindistan'a gözdağı verdiler! Manidar ziyaret

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Savunma Bakanı Pervez Khattak ve Başbakan İmran Han'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Muid Yusuf, İslamabad yönetim tarafından Sömürü Günü olarak ilan edilen 5 Ağustos'tan iki gün önce Pakistan ile Hindistan arasındaki Keşmir Kontrol Hattı'na (LoC) giderek temaslarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 00:58:00 -
Hindistan'a gözdağı verdiler! Manidar ziyaret

Hindistan, geçen yıl 5 Ağustos'ta kabul ettiği anayasa değişikliği ile Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

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