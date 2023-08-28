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Teknoloji Hindistan'a ait Chandrayaan-3 keşif aracı: Ay’ın güney kutbunun sıcaklığı onca yıl aradan sonra ilk kez kaydedildi
Teknoloji

Hindistan'a ait Chandrayaan-3 keşif aracı: Ay’ın güney kutbunun sıcaklığı onca yıl aradan sonra ilk kez kaydedildi

Yeniakit Publisher
2023-08-28 21:36:00 - 2023-08-28 21:42:46
Hindistan'a ait Chandrayaan-3 keşif aracı: Ay’ın güney kutbunun sıcaklığı onca yıl aradan sonra ilk kez kaydedildi

Hindistan'ın Ay'ın güney kutup bölgesine indirdiği Chandrayaan-3 ve onun enstrümanları görevlerine başladı. Ay'ın bu son derece zorlu bölgesine tarihte ilk kez inmeyi başaran Hindistan Uzay Araştırma tarafından Ay’ın güney kutbunun sıcaklığı ilk defa kaydedildi

Hindistan’ın Ay’ın güney kutup bölgesine indirdiği Chandrayaan-3 ve onun enstrümanları görevlerine başladı. Uzay aracı, Ay’ın güney kutbunun sıcaklığını kaydetmeyi başardı.
Chandrayaan-3 iniş aracı ve Pragyan adlı gezgini başarılı inişinden kısa bir süre sonra Ay'ın güney kutbundan veri toplamaya başladı. Ay’ın bu son derece zorlu bölgesine tarihte ilk kez inmeyi başaran Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) kısa bir süre önce Ay'ın güney kutbu çevresindeki yüzeyinin ilk sıcaklık profilini yayınladı.

Chandrayaan-3 bir başarı daha

ISRO tarafından paylaşılan sıcaklık profili, Ay'ın güney kutbundan elde edilen ilk sıcaklık profili olmasıyla da tarihe geçiyor. Chandrayaan-3 iniş aracı Vikram’ın ChaSTE (Chandra's Surface Thermophysical Experiment) isimli aygıtı tarafından ölçülen değerler X’te yayınlandı. Verilere göre, Ay'ın üst toprağının sıcaklığı kabaca 50 santigrat derece. ISRO'nun 27 Ağustos tarihli yazısına göre, bu son veriler bilim insanlarının “Ay yüzeyinin termal davranışını anlamalarını” sağlayacak.

Bu arada ChaSTE aygıtının birincil amacının, Ay’ın kutup yakınındaki üst toprağının sıcaklık profillerini ölçerek Ay yüzeyinin termal dinamikleri hakkında veri toplamak olduğu açıklandı. Ay'ın üst toprağının derinliği 5-20 metre arasında değişebiliyor. ChaSTE, Ay toprağında ölçüm yapabilmek için yüzeiyn 0 cm altına nüfuz etmesini sağlayan bir kontrollü delme mekanizmasına sahip.

donanimhaber'e göre: Ay'ın güney kutbunun neden çok önemli olduğunu anlattığımız içeriğimize aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

ISRO tarafından X'te paylaşılan grafik, derinliğe bağlı olarak -10 ila 60 santigrat derece arasındaki sıcaklık aralığını gösteriyor. Grafiğe göre, yüzeyin üstündeki sıcaklık kabaca 50 santigrat derece iken, yüzeyin sadece 8 cm altında ısı -10 santigrat dereceye düşüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Chandrayaan-3 görevinin temel olarak üç amacı bulunuyordu ve bunların ikisine başarıyla ulaşıldı: Yumuşak iniş ve gezginin Ay yüzeyinde dolaşabileceğinin gösterilmesi. Halen devam etmekte olan üçüncü hedef ise bilimsel gözlemlerin yapılmasını içeriyor. Vikram iniş aracı ve Pragyan keşif aracının her ikisi de Ay yüzeyi çalışmaları için kendi bilimsel araç donanımına sahip. Hepsi de Ay'ın atmosferi, toprak yapısı ve mineralleri hakkında çok sayıda veriyi geri gönderecek. Bu hayati bilgiler, Ay'ın keşfedilmemiş güney kutup bölgesini çevreleyen bir dizi bulmacanın çözülmesine yardımcı olabilir.

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