Hindistan yönetimi ülkedeki medreselerİ kapatıyor!

Hindistan’da son dönemde 17 medresenin mühürlendiği bildirildi. Ülkenin kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde yetkililer, azınlık eğitim kurumlarına yönelik yeni düzenleyici çerçeve kapsamında 5 medreseyi daha kapattı.

Muslim Network TV’nin haberine göre, eyalet yönetimi İslami okullara yönelik denetim ve uygulamalarını artırırken, son kapatmalarla birlikte mühürlenen medrese sayısı 17’ye yükseldi.

Son kapatmalarla birlikte, Başbakan Narendra Modi'nin Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğindeki eyalet hükümetinin İslami okulların yetkililerden yeniden tanınma belgesi almasını zorunlu kılan yeni kuralları uygulamaya koymasından bu yana kapatılan veya mühürlenen medrese sayısı 20'ye yükseldi.

Tedbirler, Müslüman topluluklar ve hak savunucuları arasında endişeye yol açtı. Bu kesimler, Hindu milliyetçisi Başbakan Pushkar Singh Dhami hükümetinin uygulamaya koyduğu bir dizi politikanın Müslüman dini ve toplumsal kurumlar üzerinde orantısız etkiye yol açabileceğini söylüyor.

Son kampanyada hedef alınan 20 medreseden 17'si yetkililer tarafından mühürlenirken, diğer üç medresenin yönetiminden faaliyetlerini durdurduklarını teyit eden yazılı taahhüt sunmaları istendi.

Son vakalardan üçü eyalet başkenti Dehradun'da kaydedildi. Yetkililer Camiatu's Selam İslamiyye Medresesi'ni mühürlerken, iki kurum daha faaliyetlerini durdurduklarına dair yazılı güvence verdi.

Haldwani'de ise iki medrese daha, yönetimlerinin eyaletin azınlık eğitim kurumlarına yönelik yeni düzenleyici sistemi kapsamında gerekli tanınma belgelerini sunamadığı gerekçesiyle mühürlendi.

Son uygulama, Uttarakhand'ın temmuz ayında tanınmış İslami okulları denetleyen yasal Medrese Kurulu'nu kaldıran ilk Hindistan eyaleti olmasının ardından geldi. Kurulun yerine, resmi olarak tanınan tüm dini azınlıklar tarafından işletilen eğitim kurumlarını düzenlemekten sorumlu tek bir otorite getirildi.

Kurul kaldırılmadan önce 452 medrese bu kuruma kayıtlıydı.

BJP liderliğindeki hükümet daha önce de tanınmamış olarak sınıflandırdığı medreseleri hedef alan ayrı bir kampanya yürütmüş ve eyalet genelinde 200'den fazla kurumu mühürlemişti.

Mevcut uygulamalar, önceki düzenleyici sistem kapsamında faaliyet gösteren ancak artık yeni çerçeve altında yeniden tanınma almak zorunda olan okulları da denetim kapsamına aldı.

Dhami hükümeti, değişikliklerin "eğitim standartlarını yükseltmeyi ve azınlık kurumları için ortak bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı amaçladığını" iddia ediyor.

Başbakan Dhami medrese politikasını savundu ve "kabile zihniyeti ve aşırılıktan ilham alan eğitimin hiçbir gerekçesi olmadığını" söyledi. Ayrıca medreselere eyalet tarafından belirlenen müfredatı takip etme çağrısında bulundu.

Uttarakhand, evlilik ve miras dahil çeşitli alanlarda dini kuralların yerine Tekdüzen Medeni Kanun'u uygulayan ilk Hindistan eyaleti oldu.

Yetkililer ayrıca Müslümanlara ait dini kurumlara ve mülklerine karşı yıkımlar da gerçekleştiriyor.

Kaynak: Mepa News