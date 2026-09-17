  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Halde fahiş vurgun! Denetimi duyunca köy köy gezip bakın ne yaptılar! İran'dan Hürmüz'de ABD'ye darbe! Amerikan personelinin bulunduğu gemi vuruldu Yeni Parti ve DEM Parti ailenin korunmasına karşılar! 'LGBT'lilere yapılan operasyonu durdurun' Petrolde baş döndüren trafik! Bir yükseliyor bir düşüyor Sapık LGBT derneklerinde iç savaş hazırlığı! Netanyahu’ya kapılar açık, Mahmud Abbas’a vize yok! ABD’den Filistin’e çifte standart Tel Aviv'de alarm! Türkiye'nin Suriye hamlesi resmen çıldırttı! Türkiye'deki LGBT’yi istihbarat örgütleri besliyor! 17 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi 17 Eylül 1961: Adnan Menderes'in idam edilmesi (Eski Başbakan)
Spor ‘Yürütülen rutin bir hukuki süreçtir’ Spor bakanlığından Galatasaray'a dava
Spor

‘Yürütülen rutin bir hukuki süreçtir’ Spor bakanlığından Galatasaray'a dava

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
‘Yürütülen rutin bir hukuki süreçtir’ Spor bakanlığından Galatasaray'a dava

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Galatasaray ile imzalanan sözleşmeyle ilgili duyuru yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında bakanlık ile Galatasaray Spor Kulübü arasından imzalanan sözleşmeye ilişkin medyada yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu süreç, Bakanlığımız ile Galatasaray Spor Kulübü arasında imzalanan sözleşme hükümleri kapsamında doğan amatör spora katkı bedelinin tahsiline ilişkin olup, sözleşmeden kaynaklanan hukuki yükümlülükler ve kamu alacağının takibi çerçevesinde yürütülen rutin bir hukuki süreçtir. Bakanlığımızca gerçekleştirilen işlemler herhangi bir takdir veya özel uygulamaya dayanmamakta; ilgili sözleşme hükümleri ve mevzuat doğrultusunda yerine getirilmektedir."

Dev maçın tarihi belli oldu! Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sürpriz saat
Dev maçın tarihi belli oldu! Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sürpriz saat

Spor

Dev maçın tarihi belli oldu! Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sürpriz saat

İki yıldız sahaya döndü! Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor’a çifte müjde
İki yıldız sahaya döndü! Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor’a çifte müjde

Spor

İki yıldız sahaya döndü! Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor’a çifte müjde

Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi
Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi

Spor

Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi

Galatasaray'ın rakibi Barcelona durdurulamıyor! Racing Santander'e gol yağdırdılar!
Galatasaray'ın rakibi Barcelona durdurulamıyor! Racing Santander'e gol yağdırdılar!

Spor

Galatasaray'ın rakibi Barcelona durdurulamıyor! Racing Santander'e gol yağdırdılar!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23